Спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян начал восстанавливаться

В Дубае в августе зарегистрировали 6412 сделок по продаже лотов в строящихся объектах недвижимости. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные местного земельного департамента. Это на 48% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее партнер Андрей Косарев. По его словам, по сравнению со средним показателем в марте – мае этого года продажи сократились на 24%, а относительно весны 2025 г. – на 35%. Интерес к готовому жилью за последний месяц также упал на 35% год к году и на 25% по сравнению с весной 2025 г. – до 2724 транзакций. Но он оказался на 2% выше среднего уровня марта – мая 2026 г., отмечает эксперт.