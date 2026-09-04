Спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян начал восстанавливаться

Спрос на недвижимость в Дубае со стороны россиян начал восстанавливатьсяПри этом продажи жилья там в целом упали почти на 50%
В Дубае в августе зарегистрировали 6412 сделок по продаже лотов в строящихся объектах недвижимости. Об этом сообщает консалтинговая компания Nikoliers со ссылкой на данные местного земельного департамента. Это на 48% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее партнер Андрей Косарев. По его словам, по сравнению со средним показателем в марте – мае этого года продажи сократились на 24%, а относительно весны 2025 г. – на 35%. Интерес к готовому жилью за последний месяц также упал на 35% год к году и на 25% по сравнению с весной 2025 г. – до 2724 транзакций. Но он оказался на 2% выше среднего уровня марта – мая 2026 г., отмечает эксперт.
Спрос на недвижимость в Дубае со стороны граждан России также снижается, по крайней мере судя по закрытым сделкам, утверждают опрошенные «Ведомостями» участники рынка. По данным Kalinka UAE, число покупок в августе сократилось год к году на 45%. Директор компании «Этажи» в ОАЭ Данис Латыпов говорит, что по количеству транзакций последний месяц отстает от прошлогоднего на 40–45%. Абсолютные данные обе организации не предоставили.