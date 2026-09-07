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На месте ТЦ «Город» на Рязанском проспекте может появиться крупный жилой комплекс

Его владелец – Сбербанк – предлагает купить этот объект девелоперам
Диана Качур
Торговый центр «Город I» на Рязанском проспекте был построен около 20 лет назад, поэтому девелоперы могут возвести на его месте жилой комплекс
Торговый центр «Город I» на Рязанском проспекте был построен около 20 лет назад, поэтому девелоперы могут возвести на его месте жилой комплекс / Ведомости

Сбербанк вновь выставил на продажу расположенный на Рязанском проспекте торгово-развлекательный комплекс «Город I» (89 582 кв. м). Правда, теперь финансовая организация предлагает снести этот объект, а на его месте построить жилой комплекс. По крайней мере такая информация была опубликована на принадлежащей ей электронной торговой площадке Portal Da. Позже ее оттуда удалили. Ранее Сбербанк уже пытался найти инвесторов на этот центр, но тогда речь шла о продаже арендного бизнеса.

Банк готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в реализации на этой площадке жилой или смешанной застройки, подтвердил его представитель. Но, по его словам, это лишь один из сценариев. Пока «Город I» продолжает функционировать и развиваться в текущем формате, показывая уверенные финансовые результаты и имея низкую долю вакантных площадей, продолжает собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что параллельно финансовая организация рассматривает в качестве его покупателей и профильных инвесторов.

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