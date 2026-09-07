На месте ТЦ «Город» на Рязанском проспекте может появиться крупный жилой комплекс

Банк готов рассмотреть предложения девелоперов, заинтересованных в реализации на этой площадке жилой или смешанной застройки, подтвердил его представитель. Но, по его словам, это лишь один из сценариев. Пока «Город I» продолжает функционировать и развиваться в текущем формате, показывая уверенные финансовые результаты и имея низкую долю вакантных площадей, продолжает собеседник «Ведомостей». Он также добавляет, что параллельно финансовая организация рассматривает в качестве его покупателей и профильных инвесторов.