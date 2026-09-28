Бывший полпред президента РФ Клебанов выкупает штаб-квартиру «Швабе» в Москве

Комплекс достанется «Оптике мира» по стартовой цене, которая составляла 1,8 млрд руб., сказано в протоколе. При этом столько же предложило за штаб-квартиру «Швабе» и принадлежащее мэрии Москвы АО «Москва-курс». Однако победителем торгов была признана «Оптика мира», так как она подала заявку первой. В 2022 г. «Ростех» уже пытался продать этот объект сначала за 1,77 млрд руб., затем за 1,57 млрд руб., но тогда найти инвестора не удалось.