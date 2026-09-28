Изменения семейной ипотеки выгодны в основном покупателям трешек

24 сентября Минфин утвердил новые правила по программе семейной ипотеки. Теперь ставка и сумма кредита будут зависеть от количества детей. На всей территории России, за исключением столичных агломераций, лимит увеличивается с 6 млн до 8 млн руб. для семей с двумя детьми и до 10 млн руб. – с тремя и более. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области – с 12 млн до 15 млн руб. и 18 млн руб. соответственно. То есть с учетом 20%-ного первоначального взноса граждане смогут приобрести квартиры с применением этого инструмента максимум за 9,6 млн и 12 млн руб. (вместо 7,2 млн руб.) в регионах и за 18 млн и 21,6 млн руб. (сейчас 14,4 млн руб.) в столицах. При этом участвовать в программе могут только семьи, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.