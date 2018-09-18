Когда покупатели квартир могут обойтись без риэлторов

Риэлторский бизнес сегодня, пожалуй, единственный потребительский сегмент, который почти не затронуло развитие IT-технологий.

Портал в лихие 90-е

За несколько десятков лет существования рынка недвижимости в нашей стране риэлтор, являясь ключевой фигурой этого рынка, почти не эволюционировал. Поэтому сегодня в нашей стране для желающих купить или арендовать жилье сразу открывается портал в 90-е гг. со всеми «прелестями» неформальных установок тех лет во взаимоотношениях с риэлторами – специалистами, которые, как правило, попадают в профессию случайно, не имея специальных знаний в области экономики и юриспруденции.

Функции риэлторов на сегодняшний день довольно просты – отвечать на звонки, организовывать показы и юридическую проверку чистоты квартиры. Сделки с квартирами в основном происходят по давно отработанной старой схеме – путем заклада денежных сумм в банковские ячейки.

Между тем стоимость услуг риэлторов остается по-прежнему высокой. К примеру, в Москве риэлторская комиссия составляет 3–4 % от стоимости квартиры. При среднем чеке 8 000 000 руб. по Москве и 4 000 000 по Московской области покупатель с одной сделки платит риэлтору в среднем 240 000 руб. Риэлторы зачастую были избалованы возможностями больших доходов и серьезно недорабатывали.

Риэлторы и инновации

В этой связи вполне естественно желание покупателей сэкономить на этой комиссии. Это приводит к ощутимому снижению количества сделок с квартирами в Москве, проводимых через риэлторов. К примеру, если три года назад более 98% сделок с квартирами в Москве совершались через риэлторов, то сейчас эта цифра составляет уже 70% и продолжает неуклонно падать (данные крупнейших маркетплейсов – ЦИАНа, «Локалса», «Квартирабезрисков.рф»).

Хороший риэлтор в Москве сегодня закрывает в среднем 8–10 сделок на вторичном рынке в год, в то время как более 15 лет назад этот показатель доходил до пяти сделок в месяц.

Таким образом, у покупателей вторичных квартир и их потенциальных арендаторов в Москве уже сформировался запрос на технологии, которые могут удешевить и ускорить процесс сделки покупки жилья. Многие процессы в цикле сделки сегодня можно пройти самостоятельно с использованием электронных сервисов.

Так, через крупнейшие маркетплейсы можно самому найти интересующий вариант и получить онлайн оценку стоимости жилья с учетом общей инфраструктуры района, качества дома, наличия его в планах на капитальный ремонт и т. д. Также специализированные IT-сервисы помогут проверить юридическую чистоту квартиры перед покупкой, историю квартиры и получить квалифицированное заключение юриста о том, есть ли риски в сделке.

У посредников на рынке недвижимости больше нет монополии на информацию, которая была основным их преимуществом еще недавно. В открытом доступе появилось большое количество электронных баз данных, которые раньше использовались государственными органами только для внутреннего пользования: единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), проверка действительности паспорта (МВД), базы судебных решений, база службы судебных приставов, нотариальные базы, скоро запускается единая база ЗАГСов.

В итоге цикл сделки и ее стоимость можно существенно сократить. Так, если раньше цикл сделки по покупке квартиры на вторичном рынке в Москве составлял 40 дней, а сопряженные расходы – 250 000–300 000 руб. (услуги риэлтора, юридическая проверка, аренда ячейки), то инновационные сервисы позволяют пройти тот же путь в среднем за семь рабочих дней при общей стоимости расходов на сделку в среднем 50 000 руб. (включая расходы по аккредитиву, оплату услуг нотариуса или электронной регистрации).

Сделки из будущего

Рынок недвижимости в России хотя и с запозданием, но уже встал на путь создания экосистемы, которая позволит клиенту самостоятельно пройти весь цикл сделки по покупке жилья: найти интересующий вариант на маркетплейсе, нажать кнопку и проверить юридическую чистоту варианта за 24 часа, внести аванс или заложить деньги в аккредитив с банковского счета под сделку, с использованием электронной подписи подписать предложенный банком/нотариусом/регистратором договор купли-продажи и получить электронное подтверждение о том, что переход права собственности зарегистрирован. Стороны сделки при этом могут даже ни разу не встретиться. При этом сама сделка займет не более трех дней.

Нормативная и техническая база для воплощения такого варианта сделки уже создана. Дело только за практической реализацией. Похожие практики сейчас используются на рынке недвижимости Эстонии и Нидерландов.

В чем сила риэлтора

С учетом вышесказанного следует ли думать, что IT-сервисы, выходящие на рынок недвижимости, вытеснят традиционных риэлторов? Вряд ли. Скорее всего, у людей этой профессии произойдет переосмысление своих функций и понимание того, что риэлтор – это профессионал рынка, который представляет сторонам сделки дополнительную ценность и может в силу этого обосновать стоимость своих услуг.

Например, риэлтор может быть хорошим переговорщиком о цене недвижимости, может быть модератором всей сделки – координировать всех ее участников – от оценщика до нотариуса, тем самым сделать само проведение сделки максимально комфортным и быстрым.