Как девелоперы перестраивают работу с риэлторами при переходе на эскроу-счета

Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Что лучше продает

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Предполагается, что смотреть до сдачи дома в эксплуатацию нечего, для просмотра лучше подойдут 3D-панорамы ГК «Инград»

Застройщики ищут новые каналы сбыта, развивая партнерские сети и по новой налаживая сотрудничество с риэлторами. Комиссия агентствам – до 5–7% от проданной квартиры. Чем объект ликвиднее, тем меньше бонусов, чем больше объективных недостатков у проекта, тем выше комиссия от девелопера, уточнила Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.

Шире круг

Впрочем, и собственные отделы продаж у застройщиков не ушли в прошлое. По словам Рустама Арсланова, директора по продажам ГК «Гранель», с риэлторами они не работают – продают сами. RDI сотрудничает с агентствами только по программам трейд-ин. А вот эксклюзивы сейчас не в ходу. «Имея одного брокера на объекте, застройщик не всегда может объективно оценить реальное состояние дел с продажами. Как следствие, может возникнуть болезненный вопрос о снижении цен, дисконтах и акциях», – объясняет недостаток эксклюзивной схемы Дмитрий Пантелеймонов, управляющий партнер компании «Национальная недвижимость».

Система открытого листинга сейчас предпочтительнее. Или совместные предприятия под конкретный проект – по такой схеме работает с девелоперами «Метриум». Фактически СП становится собственным отделом продаж застройщика, но в нем работают специалисты риэлторской компании, прибыль и ответственность делятся пополам, объясняет Литинецкая. По ее словам, технология обеспечила хорошие продажи: объем портфеля компании по итогам 2017 г. достиг 8,2 млн кв. м в 94 проектах, ежемесячно она продавала в среднем 30 000 кв. м.

Перемены в законе о долевом строительстве, внедрение эскроу-счетов не оставит риэлторов, работающих на первичном рынке, без работы, уверена Литинецкая: «Сохраняется возможность покупать недвижимость на этапе строительства, изменения касаются защитного механизма – деньги дольщиков замораживаются до получения собственности на объект, но оплата услуг риэлторов – это такие же расходы, связанные с реализацией проекта, как и расчеты с подрядчиками или за рекламу». Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан» (одной из первых перешла в России на эскроу-счета), подтвердил, что ограничений по выплате вознаграждения агентствам недвижимости нет.