Недвижимость / Место для жизни

Как россияне привезли на Кипр моду на высотное строительство

Вилла у моря в Лимасоле стоит не менее 5 млн евро, апартаменты с видом – в три раза дешевле
Татьяна Бурлаковская, генеральный директор Golden Brown Cyprus

Русские давно полюбили Кипр за огромные возможности, которые открываются перед обладателем кипрского паспорта, тем более что получить его относительно несложно – достаточно купить недвижимость на острове на сумму чуть более 2 млн евро. Для обеспеченных москвичей или петербуржцев сумма не такая уж большая, при этом местное гражданство дарит массу преимуществ: это не просто надежный запасной аэродром (Кипр – одна из самых безопасных и стабильных стран Европы), но и возможность путешествовать без виз более чем по 150 странам и проживать в любой стране Евросоюза без оформления ее гражданства или вида на жительство. Кроме того, Кипр привлекает русских налоговыми льготами и низкими ставками НДС.

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Комментарии
Naissaar
11:34 06.09.2019
Половина этих проданных квартир в лимассольских небоскребах так и стоит пустая - купили их китайцы да россияне только чтобы вид на жительство или гражданство получить. Жить там мало кто планирует.
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