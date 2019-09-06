Как россияне привезли на Кипр моду на высотное строительство

Вилла у моря в Лимасоле стоит не менее 5 млн евро, апартаменты с видом – в три раза дешевле

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Русские давно полюбили Кипр за огромные возможности, которые открываются перед обладателем кипрского паспорта, тем более что получить его относительно несложно – достаточно купить недвижимость на острове на сумму чуть более 2 млн евро. Для обеспеченных москвичей или петербуржцев сумма не такая уж большая, при этом местное гражданство дарит массу преимуществ: это не просто надежный запасной аэродром (Кипр – одна из самых безопасных и стабильных стран Европы), но и возможность путешествовать без виз более чем по 150 странам и проживать в любой стране Евросоюза без оформления ее гражданства или вида на жительство. Кроме того, Кипр привлекает русских налоговыми льготами и низкими ставками НДС.