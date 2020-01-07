Как заманить фрилансеров в офис
Популярность работы вне офисных стен продолжает набирать обороты: по оценкам Regus, не менее 43% сотрудников сегодня хотят работать удаленно и в режиме свободного графика. И это далеко не предел, учитывая развитие технологий и стремление молодого поколения к life & work balance. На этом фоне компании, желающие все-таки заполучить в штат лучшие кадры, стремятся создавать такие офисы, в которых будет лучше, чем на удаленке.
Мы проанализировали ведущие международные тренды в сфере создания офисных пространств: многие из них сегодня ориентированы на внутреннего клиента – сотрудника компании или соискателя. Слип-боксы, гамаки, качели, батут – это лишь неполный перечень того, что делает работу в офисе привлекательной и продуктивной. Так почему бы не поэкспериментировать?
Природа с доставкой
Новая штаб-квартира Amazon, которая больше похожа на дендрарий, чем на традиционный офис, отчетливо демонстрирует одну из ключевых потребностей жителей современного мегаполиса – всем нужны деревья, цветы и свежий воздух. И если обеспечить сотрудников полноценными природными оазисами прямо в офисе, зачем ему удаленная работа на природе, в парке или душном коворкинге? В книге The Nature Fix ее автор Флоренс Уильямс доказывает, что «зеленые» пространства позволяют людям быстрее восстанавливаться психологически, снимают стресс, делают более спокойными, расслабленными и склонными к взаимодействию. Поэтому создание природного ландшафта в офисе – инструмент для корпоративной культуры явно недооцененный.
Впрочем, некоторые компании (в первую очередь в Северной Европе) сегодня могут себе позволить настоящие «лесные станции»: одноэтажные крытые павильоны с рабочими местами, куда можно прийти работать на весь день, и разумеется, оборудованные всем необходимым. В холодную погоду эти боксы даже отапливаются.
На работу с питомцем
Все большее количество компаний в мире заявляют о политике pet-friendly и все чаще разрешают сотрудникам приходить на работу с кошками, собаками и морскими свинками. А HR-директора фиксируют если не повышение производительности персонала, то уж точно рост лояльности и психологического комфорта. Первой страной, где в офисе снисходительно отнеслись к братьям нашим меньшим, стала Америка. Сегодня подавляющее большинство американских кадровиков уверено, что присутствие домашнего питомца рядом с хозяином в течение дня положительно сказывается на работе не только pet-владельца, но и его коллег. Тенденция набирает обороты и во многих компаниях в Европе. В России первым офисом, открывшим двери для зверей, стало столичное представительство компании Mars. За ним последовали BBDO Group, Российская ассоциация электронных коммуникаций и др.
Национальный колорит
Компании стремятся привнести национальную идентичность в интерьер. Например, в странах Северной Европы полюбили офисы по мотивам скандинавских саг: со скалами, чащами и рабочими станциями под потолком. На международном рынке есть американские компании, в офисах которых явно прослеживаются стилистические отсылки к культуре того штата, откуда компания родом (Техас, Невада, Флорида и т. д.). Или, взять, к примеру, марокканский стиль, который стал популярным и за пределами Марокко, органично смешавшись с европейской эстетикой. Интересно, что в национальных интерьерах большая роль отведена теме природного контекста (выраженной в цветовой палитре, материалах отделки, художественном декорировании стен и т. д.), поэтому кадровики по всему миру связывают популярность такого подхода все с тем же дефицитом общения человека с природой.
Забота о здоровье
Новое поколение щепетильно относится к своему здоровью. Поэтому многие офисы уже не просто эргономичны, а действительно позволяют становиться «быстрее, выше, сильнее» прямо на рабочем месте. Например, во многих скандинавских офисах невероятно популярны так называемые office balls – адаптированные под офисное пространство гимнастические мячи, аналог фитболов, которые можно использовать вместо офисных кресел. Конечно, речь не идет о полном замещении обычных кресел подобным спортивным инвентарем, но вот провести совещание, сидя на таком мяче, – очень даже неплохая идея. Исследования показывают, что даже недолгое использование гимнастических мячей дает ощутимый эффект: снижается нагрузка на поясницу, работают мышцы-стабилизаторы, позволяющие сохранять правильную осанку.
Популярны в Америке и скандинавских странах беговые дорожки и велотренажеры, совмещенные с рабочими станциями. По замыслу создателей, воспользоваться столом-тренажером можно во время работы, не требующей высокой концентрации внимания. Почему бы, к примеру, не разогнать кровь, проверяя рабочую корреспонденцию или отвечая на телефонный звонок?
И о фигуре
Продолжая тему здорового образа жизни, расскажем и про офисы со станциями диетологов, которые совсем недавно стали появляться в некоторых компаниях Америки – страны с самым высоким процентом ожирения и связанных с этим заболеваний среди офисных сотрудников. Речь идет не о «соковой» станции или «уголке вегана», где всегда можно найти здоровый снек. Речь о полноценной площадке, размещенной в конкретном офисе или БЦ, на которой все время присутствует профильный специалист. Его задача не только в том, что разработать для каждого желающего отдельную диету или проконсультировать по калорийности блюда, но и вовремя оказать психологическую помощь человеку на пути к своей цели.
Бар вместо тимбилдинга
Впрочем, не во всех офисах принято стремиться к исключительно здоровому образу жизни. В интерьерах многих международных компаний сегодня можно наблюдать и барную стойку с алкоголем, и пивные краны. Некоторые компании идут еще дальше и делают похожими на ретробары сразу несколько офисных пространств. К слову сказать, эти решения, по мнению HR-специалистов, хорошо работают на сплочение коллектива. Стакан пива или бокал вина с коллегами в конце рабочего дня благотворно влияет на корпоративный дух и выводит коммуникации в компании на новый уровень. Хотя по большей части это актуально для компаний, связанных с алкогольным рынком, IT-отраслью и креативными индустриями (рекламные агентства, event-компании и т. д.).
Тихие игры
Как и бар, игровые автоматы в корпоративном пространстве – далеко не ноу-хау, однако до того, так воплощают эту идею некоторые европейские и американские IT-компании, многим далеко. В зависимости от профиля компании и ее сотрудников, в офисах могут быть представлены самые разные форматы развлечений – от стола для пинг-понга и русского бильярда до настольного футбола, дартса и мини-казино.
Еще одна востребованная зона – зона тишины. Не просто «тихая комната», а несколько пространств, в которых запрещено разговаривать и пользоваться гаджетами даже в бесшумном режиме. Зоны тишины в современных офисах – почти как клуб молчунов в викторианской Англии, который так любил посещать брат знаменитого Шерлока Холмса. В этом качестве может выступать библиотека или пространство для сосредоточенной работы. Но все чаще выделяется автономная офисная зона, не обремененная никакими другими функциями. Здесь можно почитать книгу, ознакомиться с документами, сесть в массажное кресло или полежать в очках виртуальной реальности.
Массаж и музыка
Шиацу, тайский, балийский? А может быть, даже широдхара – в конце рабочего дня? Да, приглашенный массажист есть сейчас даже в некоторых российских офисах, но вот полноценные массажные зоны – пока редкость даже для западных компаний. Между тем, например, в Южной Корее, где просто боготворят массаж, считая его лекарством от всех болезней, в офисах проектируют целые зоны с массажными станциями, размещенными в отдельных кабинках и доступными, между прочим, круглосуточно.
Бороться со стрессом и эмоциональным выгоранием можно разными способами, но одним из самых действенных средств всегда была музыка. Напомнили миру об этом японцы, которые первыми стали проектировать музыкальные комнаты в офисах. Туда в любой момент можно прийти, чтобы послушать любимую музыку (и не в наушниках!) или даже попеть. Музыкальное пространство при помощи специальных акустических решений изолируют от остального офиса, устанавливают в нем качественную аппаратуру, иногда даже барабанную установку, и в тот момент, когда сотруднику нужно расслабиться или выплеснуть стресс, эта комната приходит на помощь.
Способов сделать пространство особенным – даже для тех, кто не планировал сюда ходить, –предостаточно. И хотя необычные решения, как правило, стоят дороже среднестатистических, они повышают лояльность сотрудников, их творческий потенциал и вовлеченность, а также позитивно влияют на их желание в принципе прийти в офис.