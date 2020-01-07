Как заманить фрилансеров в офис

Продолжая тему здорового образа жизни, расскажем и про офисы со станциями диетологов, которые совсем недавно стали появляться в некоторых компаниях Америки – страны с самым высоким процентом ожирения и связанных с этим заболеваний среди офисных сотрудников. Речь идет не о «соковой» станции или «уголке вегана», где всегда можно найти здоровый снек. Речь о полноценной площадке, размещенной в конкретном офисе или БЦ, на которой все время присутствует профильный специалист. Его задача не только в том, что разработать для каждого желающего отдельную диету или проконсультировать по калорийности блюда, но и вовремя оказать психологическую помощь человеку на пути к своей цели.