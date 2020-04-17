Чтобы прогнозировать, как изменится архитектура того или иного торгового центра после COVID-19, необходимо понимать, какой пул арендаторов выживет и останется в ТЦ, кто уйдет в онлайн, а кто совсем потеряет бизнес. Но есть и общие проблемы, особенно для объектов, построенных 10–15 лет назад. Например, входных групп в торговом центре должно быть как минимум по 1–3 с каждой стороны здания в зависимости от площади, также должны быть предусмотрены входы с парковки – удобные, просторные и безопасные. Кроме того, во многих российских ТЦ проблемы с освещением. Воздушные интерьеры торговых пространств, гарантирующие системное естественное освещение, – тренд в Европе последние несколько лет, но в России пока можно назвать единичные позитивные примеры. Между тем атриумы общих зон в случае большого количества естественного освещения создают у покупателя ощущение открытого пространства, в котором ему комфортно. В Солнцеве в Москве сейчас строится ТЦ «Небо», в архитектуре которого за основу взяли именно открытость пространства. Фасад из прозрачных светоотражающих материалов будет растворять здание в окружающей среде и менять его цвет в зависимости от времени суток.