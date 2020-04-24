Владельцы БЦ будут уменьшать размер арендных лотов. И уменьшать серьезно, под конкретные запросы арендаторов. Уменьшатся и арендные ставки, думаю, что самый оптимистичный прогноз в этом случае – минус 30% от текущей цены. Компании в сложной экономической ситуации (а таких сейчас большинство) уже готовятся к переговорам с собственниками, ищут альтернативные возможности для отступления. Для многих арендаторов заплатить несговорчивому арендодателю штраф за разрыв договора и уехать в другое здание может оказаться дешевле, чем продолжать с ним отношения. И здесь гибкость будет важна как никогда, поскольку потеря хорошего якорного арендатора может стать причиной снижения ликвидности актива. А собственникам важно поддерживать ценность объекта как залогового актива для банка-кредитора, что связано с генерируемым доходом.