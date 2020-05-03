Сегодня уязвимость ТЦ заключается в том, что за привлечение аудитории и формирование трафика отвечает даже не арендатор, а его продукт. Именно поэтому имеет смысл пересмотреть и маркетинговую политику. Поток посетителей можно восстановить за счет операторов, пусть и не приносящих большой доход. Один из очевидных шагов — расширение зоны фудкорта. Позднее этот поток начнет качественно изменяться, то есть посетители снова станут покупать одежду или предметы интерьера. Очевидно, что должны существенно поменяться все системы безопасности и жизнеобеспечения, он вентиляции и до уборных – везде теперь уместны будут санитайзеры. Торговый центр должен стать средой обитания, где человеку будет не только комфортно совершать покупки, но полезно и безопасно проводить время.