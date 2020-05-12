1. Войти в сделку прямо сейчас. Ряд девелоперов уже разослали сообщения, предупреждающие о грядущем повышении цен. В предыдущие кризисы цены на элитные проекты, уже выведенные на рынок, также повышались. Пока этого не произошло, есть возможность приобрести недвижимость по старой стоимости. На вторичном рынке многие собственники также снимают свои объекты с продажи до стабилизации ситуации и, скорее всего, вернут их на рынок с обновленным прайсом. Несмотря на рублевое ценообразование на рынке, многие владельцы по-прежнему ориентируются на долларовый эквивалент стоимости своего объекта.