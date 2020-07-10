В конце апреля международное агентство Savills проводило опрос 700 потенциальных клиентов в Великобритании с целью выявить, как поменялись их требования к приобретаемому жилью под влиянием COVID-19. 39% опрошенных в возрасте до 50 лет выразили желание увеличить площадь жилья, с учетом того, что они планируют в будущем намного больше работать из дома. Почти половина респондентов отметили, что уединенное пространство для удаленной работы приобрело для них большую важность. Приблизительно для такого же количества опрошенных выросла значимость открытых обустроенных зон на свежем воздухе рядом с домом или на территории комплекса, особенно часто это пожелание высказывали клиенты в возрасте до 40 лет. 17% респондентов ответили, что готовы рассматривать другие районы и расширить географию поиска.