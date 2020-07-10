Уроки пандемии для рынка элитного жильяСостоятельные покупатели не совершают сделок онлайн и все больше увлекаются здоровым образом жизни
В период самоизоляции девелоперы жилья комфорт- и бизнес-класса погрузились в диджитал: Zoom–показы, бронирование квартир на сайте, ипотека без визита в банк, онлайн-сделки. Иной была реальность рынка элитной недвижимости. Здесь продавцы также использовали формат интернет-трансляций и виртуальные 3D-туры, но, по нашему опыту, на дистанционные показы соглашаются не более 15‒20% клиентов, а сделки, заключенные по их результатам, – редкость. Интернет не гарантирует полной конфиденциальности, которая давно стала непременным требованием покупателей элитного жилья на всех этапах приобретения недвижимости.
Исключение в период карантинных ограничений ультрахайнеты (UHNWI ‒ Ultra High Net Worth Individuals, люди, чье состояние оценивается в $30–100 млн) готовы были сделать лишь для покупки в другой стране, куда не было возможности отправиться лично. Так, по данным Knight Frank, в период пандемии на фоне закрытых границ спрос российских покупателей на покупку второго жилья за рубежом вырос на 20%. Например, девелоперы и риэлторы в Лондоне сделали ставку на зарубежных покупателей и организовали виртуальные туры по самым дорогим объектам. В результате в апреле агентство Beauchamp Estates получило три предложения о приобретении ультрапремиальных объектов в центре города стоимостью более 10 млн фунтов от клиентов из Гонконга и стран Ближнего Востока.
Приватность и ЗОЖ
Отсутствие доступа к внешней инфраструктуре в прошедшие месяцы заставило покупателей критически переосмыслить свои представления об элитном жилье. На первый план вышли возможности для полноценной удаленной работы, отдыха, занятий спортом и проведения встреч на территории жилого комплекса. Эта тенденция будет набирать обороты. Еще более важную роль будут играть приватность, безопасность и однородное социальное окружение. Дополнительное внимание будет уделяться системам контроля доступа, качеству видеонаблюдения и охраны.
Стремление к комфортному отдыху и здоровому образу жизни заставит покупателей выдвигать более серьезные требования к качеству строительных и отделочных материалов, а также инженерии – системам очистки воды, устройствам для обнаружения загрязнения окружающей среды. Все более распространенной становится практика проводить тесты на качество воздуха до того, как приобретать недвижимость в том или ином районе.
В конце апреля международное агентство Savills проводило опрос 700 потенциальных клиентов в Великобритании с целью выявить, как поменялись их требования к приобретаемому жилью под влиянием COVID-19. 39% опрошенных в возрасте до 50 лет выразили желание увеличить площадь жилья, с учетом того, что они планируют в будущем намного больше работать из дома. Почти половина респондентов отметили, что уединенное пространство для удаленной работы приобрело для них большую важность. Приблизительно для такого же количества опрошенных выросла значимость открытых обустроенных зон на свежем воздухе рядом с домом или на территории комплекса, особенно часто это пожелание высказывали клиенты в возрасте до 40 лет. 17% респондентов ответили, что готовы рассматривать другие районы и расширить географию поиска.
Мы в Москве также отмечаем рост спроса на квартиры большей площади и с террасами. Наличие благоустроенного зеленого двора, зимних садов, двориков-патио относится к распространенным требованиям. Станет заметнее и стремление к здоровому образу жизни. А потому востребованными будут комфортабельные зоны для отдыха и занятий спортом, пространства для йоги и медитаций непосредственно на территории жилых комплексов.