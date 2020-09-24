В мае этого года журнал The Lancet опубликовал результаты сравнительного анализа трат на здравоохранение по всему миру. В России на душу населения приходится $574, это в 18 раз меньше, чем в США, и немногим больше, чем в Китае ($542). Показатели растут: в 1995 г. россияне тратили на здравоохранение в среднем $307. Из нынешних почти $600 40% – это личные средства граждан. Большее внимание к собственному здоровью и готовность тратиться на него означает, что будут расти и требования к «здоровому» офисному пространству.