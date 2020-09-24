Перспективным трендом для рынка недвижимости могут стать «здоровые здания»Их концепция в том, чтобы создать внутри условия для физического, психологического здоровья и благополучия людей
Для рынка недвижимости одним из перспективных трендов может стать появление healthy building.
Такие проекты дороже из-за дополнительных затрат на более качественную и технологичную инженерию, на благоустройство и остекление и т. д. Но все это повышает ликвидность проекта.
В мае этого года журнал The Lancet опубликовал результаты сравнительного анализа трат на здравоохранение по всему миру. В России на душу населения приходится $574, это в 18 раз меньше, чем в США, и немногим больше, чем в Китае ($542). Показатели растут: в 1995 г. россияне тратили на здравоохранение в среднем $307. Из нынешних почти $600 40% – это личные средства граждан. Большее внимание к собственному здоровью и готовность тратиться на него означает, что будут расти и требования к «здоровому» офисному пространству.
Связь между качественной средой обитания и здоровьем человека становится все более очевидной. Практически вся жизнедеятельность городского жителя – от сна до активного рабочего процесса – проходит не на свежем воздухе, а в здании. Среднестатистический сотрудник компании примерно треть дня проводит в офисе, а в целом 90% времени человек находится внутри какого-либо помещения. Формирование условий, способствующих поддержанию физического, психологического и социального здоровья и благополучия людей в здании – основная задача концепции healthy building.
Гарвардская лаборатория «здоровых зданий», которую возглавляет Джозеф Аллен, вывела девять основных элементов: акустический комфорт, дневное освещение, вентиляция, качество воздуха, температурный режим, влажность, качество воды, а также уровень запыленности и отсутствие вредителей. В том же Гарвардском университете в ходе эксперимента подсчитали, что улучшение вентиляции сократило количество больничных на 6% и повысило производительность сотрудников на 8%, что эквивалентно увеличению производительности труда на $6500 в год. А исследователи Национальной лаборатории им. Лоренса в Беркли подсчитали, что улучшение качества воздуха в офисных помещениях может ежегодно приносить американской экономике дополнительно до $20 млрд.
Но помимо этого можно наблюдать и улучшения в когнитивных способностях сотрудников. Согласно статье, опубликованной на GeoHealth, качество воздуха и его обогащенность кислородом влияют на способность человека реагировать на внешние раздражители, а также на возможность принимать решения и стратегически мыслить. Поэтому в healthy building проектах особое внимание уделяется скорости вентиляции и фильтрации воздуха. Например, уже сейчас в Москве проектируется несколько бизнес-центров, где предусмотрена многоступенчатая очистка воздуха и приточно-вытяжная вентиляция с функцией охлаждения, подогрева и системой рекуперации.
Одним из важнейших компонентов также является естественное освещение: количество и размер окон, глубина помещений и светопропускание стеклопакетов. Солнце в течение дня обогащено синим цветом, благодаря чему контролируются циркадные ритмы человека. Исследования показывают: если офисные сотрудники подвергаются воздействию синего обогащенного света, они испытывают более высокий уровень концентрации, более высокую скорость когнитивной обработки и более высокую производительность, а также чаще пребывают в приподнятом и оптимистичном настроении.
Healthy building достаточно часто путают с green building, зеленым строительством. Концепции действительно взаимосвязанные, но green – это про экологичность, снижение вредного воздействия на окружающую среду и энергоэффективность, а healthy – про то, чтобы сформировать в здании условия, способствующие поддержанию физического, психологического и социального здоровья и благополучия людей. Концепцию healthy building можно рассматривать как следующий этап зеленого строительства, которое сочетает экологически ответственное и эффективное использование ресурсов с понятием здоровья человека и здоровой окружающей среды.
Сейчас уже очевидно, что все, что имеет приставку healthy, будет не просто бурно развиваться, этот тренд станет ведущим во всех сферах. Для девелоперов здоровые здания могут стать новым ценным активом, более востребованным у резидентов.