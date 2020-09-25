По нашим данным, в настоящее время в продаже 28 500 домов и таунхаусов и 83% из них продаются более одного года. Мы подключили к определению реальной цены объектов на загородном рынке искусственный интеллект, проанализировав объективные факторы, из которых цена складывается (локация, удаленность от города, развитие района, стоимость материалов и т. д.), для всех частных домов в продаже за последние 26 месяцев. Одновременно мы сделали предположение: если для людей на удаленке перестанет играть важную роль время в пути на работу или в город, они предпочтут не переплачивать и выберут дома там, где дешевле, что повлечет за собой рост цен в этих районах. Цены по Подмосковью в любом случае не сравняются, однако произойдет так называемое сужение гэпов: там, где сегодня разница в цене составляет 25%, разрыв может снизиться до 5–7%.