– Это здание, которое перестраивается в своих [первоначальных] габаритах и своей стилистике. Согласно методическим пособиям Департамента культурного наследия этот процесс называется регенерацией. Определения слова «регенерация» в Градостроительном кодексе, к сожалению, нет. Здесь важно подчеркнуть, что высотность здания не изменится. Да, действительно увеличивается его площадь, но в данном случае несправедливо обвинять девелопера этого проекта в хищническом подходе. Обычно в проектах реконструкции в Москве, как вы знаете, фигурируют совсем другие цифры, а в этом случае речь идет о 2000 кв. м дополнительной площади и подземной автостоянке, так что вопрос о каком-то серьезном переуплотнении застройки не стоит. В здании вместо чердака будет достроен пятый этаж. Функция всего объекта не меняется: оно было и остается административным зданием. Жонглирование словом «бизнес-центр» здесь неуместно. Оно, можно сказать, и было бизнес-центром последние 40 лет.