«В проекте Ивановской горки нет такого, чтобы превращать ее в битву за Москву»Потомственный архитектор Алексей Гинзбург рассказывает, как видит развитие столицы
Алексей Гинзбург – представитель известной династии архитекторов, многие проекты которых уже в наше время вызвали жаркие споры. Его дед Моисей Гинзбург – автор проекта дома Наркомфина на Новинском бульваре, реконструкцию которого не удавалось закончить почти 30 лет. А его отец Владимир Гинзбург придумал некогда популярный киноцентр на Красной Пресне, который спустя много лет стал известен под названием «Соловей». Решение о его сносе привело к массовым пикетам со стороны противников строительства на этой территории апарт-комплекса. Но сам Алексей Гинзбург со своим архитектурным бюро «Гинзбург архитектс» будет участвовать в проекте, который уже вызвал многочисленные дискуссии у градозащитников. Речь идет о реконструкции целого исторического квартала в районе Ивановской горки, которую будет проводить девелоперская компания AB Development Алексея Бланина.
– Есть фрагмент квартала, на котором находятся разные дома, каждый со своей историей и своим функциональным назначением. Мне предложили заняться несколькими отдельными объектами в составе домов, которые реставрируются на Ивановской горке. В Хохловском переулке, д. 7–9, мы разрабатываем проект реставрации и приспособления к современному использованию памятника архитектуры – палат Украинцева. В Колпачном пер., 9А, стр. 1, мы придумали только концепцию фасадов в дополнение к проекту, который был выпущен другим проектным институтом, о чем знают организаторы общественного движения, но умалчивают.
Но я действительно считаю, что такая перестройка этого здания не внесет существенных изменений в структуру квартала, внутри которого оно находится. Помимо этого, в Колпачном переулке есть здания, по которым уже подготовлены проекты реставрации другими проектными организациями, с каждым из объектов культурного наследия ведется независимая работа.
Что касается общественной реакции, мне кажется, что основная ее причина – недостаточная информированность и то, что большому количеству людей через социальные сети распространили недостоверные сведения, где правда перемешана с неправдой, тем самым создался широкий резонанс с помощью манипуляции общественным мнением.
– Все памятники архитектуры, находящиеся в этом квартале, будут реставрироваться, ни о каком сносе или реконструкции речи не идет. В ответ на обвинения «почему раньше не занимались этим» хотелось бы отметить, что одни только реставрационные изыскания и проектирование для подобных зданий занимают достаточно большое время.
– Это здание, которое перестраивается в своих [первоначальных] габаритах и своей стилистике. Согласно методическим пособиям Департамента культурного наследия этот процесс называется регенерацией. Определения слова «регенерация» в Градостроительном кодексе, к сожалению, нет. Здесь важно подчеркнуть, что высотность здания не изменится. Да, действительно увеличивается его площадь, но в данном случае несправедливо обвинять девелопера этого проекта в хищническом подходе. Обычно в проектах реконструкции в Москве, как вы знаете, фигурируют совсем другие цифры, а в этом случае речь идет о 2000 кв. м дополнительной площади и подземной автостоянке, так что вопрос о каком-то серьезном переуплотнении застройки не стоит. В здании вместо чердака будет достроен пятый этаж. Функция всего объекта не меняется: оно было и остается административным зданием. Жонглирование словом «бизнес-центр» здесь неуместно. Оно, можно сказать, и было бизнес-центром последние 40 лет.
– Это современное здание 1939 года постройки. Я пытался выяснить, были ли обращения и заявки на включение этого здания в состав объектов культурного наследия, однако не нашел ни одной. Что меня удивило, так это то, что никто не мешал активистам поднимать вопросы о ценности этого здания ранее. Безусловно, вопрос охраны уникальных современных зданий важен, для этого стоит проанализировать ценные здания всего периода 1940–1970-х гг. и найти среди них нуждающиеся в защите.
В новом же проекте фасадов Колпачного, 9А, чтобы вписаться в историческую среду, были использованы архитектурные мотивы существующего здания и его цветовая гамма. Дом находится в середине квартала и визуально не связан с застройкой переулков района. Но во всех случаях мы старались сохранить его архитектурные характеристики именно такими, чтобы не изменять среду этого места. Ивановская горка уникальна, но и она несет характерные для Москвы черты смешения стилей домов, построенных в разные эпохи.
Количество нового строительства в центре сократилось за последние годы, каждый новый проект становится темой серьезных обсуждений. Но при всем этом Москва не город-музей, а живой современный город. Да, аппетиты застройщиков, которые приходят с желанием увеличить плотность или построить какие-то достаточно сильно влияющие на окружающую среду объекты, правильно ограничивать. Но здесь я не увидел желания решать «исключительно коммерческие задачи и заниматься переуплотнением среды». Внесение радикальных изменений не планируется. А желание оппонентов проекта привлечь внимание, придумывая несуществующие аргументы из серии, что на детской площадке будет курилка бизнес-центра, мне кажется неверным способом ведения диалога.