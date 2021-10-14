– Во-первых, не соглашусь с этим мнением. На мой взгляд, внутреннее пространство организовано прекрасно и вполне практично. Разумеется, масштаб здания является для нас приоритетом, но и комфорт тех, для кого предназначен проект, тоже важен. При проектировании зданий мы, как правило, не стремимся к тому, чтобы каждый квадратный метр непременно был приспособлен для потенциального извлечения прибыли через аренду. Наша главная цель, если речь идет о бизнес-центре или офисе компании, – создание комфортных условий для тех, кто работает в здании. Наш подход совпадает и с позицией заказчика. Мы уверены, что люди работают лучше в комфортной обстановке, что тоже хорошо для бизнеса и его результатов. Нам важно, чтобы здание, построенное по нашему проекту, приносило своим владельцам деньги, но мы к этому вопросу подходим с другой стороны.