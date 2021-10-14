«Мы рассказываем историю места языком будущего»Архитектор Хуссам Шакуф о новых проектах бюро Захи Хадид в Москве и зодчестве будущего
Хуссам Шакуф – партнер бюро Zaha Hadid Architects (ZHA). Авторству архитекторов ZHA принадлежат многие резонансные и новаторские архитектурные проекты современности. В их числе Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века (MAXXI) в Риме, мост-павильон через реку Эбро для Всемирной выставки – 2008 в Сарагосе, аэропорт Дасин в Пекине, Центр водных видов спорта в Лондоне.
В российской столице у ZHA пока всего один завершенный проект – здание делового центра Dominion Tower (Шакуф – соавтор этого проекта), но в ближайшие годы их станет больше. Уже утверждены, например, проекты комплекса технопарка «Сбера» в Сколкове, многофункционального жилого кластера в Хорошево-Мневниках, создаваемого совместно с концерном «Крост», а также концепция «Умного города» в Рублево-Архангельском, где ZHA объединилось с российским бюро TPO Pride.
Хуссам Шакуф – партнер бюро Zaha Hadid Architects (ZHA). Авторству архитекторов ZHA принадлежат многие резонансные и новаторские архитектурные проекты современности. В их числе Центр Гейдара Алиева в Баку, Национальный музей искусств XXI века (MAXXI) в Риме, мост-павильон через реку Эбро для Всемирной выставки – 2008 в Сарагосе, аэропорт Дасин в Пекине, Центр водных видов спорта в Лондоне.
В российской столице у ZHA пока всего один завершенный проект – здание делового центра Dominion Tower (Шакуф – соавтор этого проекта), но в ближайшие годы их станет больше. Уже утверждены, например, проекты комплекса технопарка «Сбера» в Сколкове, многофункционального жилого кластера в Хорошево-Мневниках, создаваемого совместно с концерном «Крост», а также концепция «Умного города» в Рублево-Архангельском, где ZHA объединилось с российским бюро TPO Pride.
В интервью «Ведомостям» во время форума «Алюминий в архитектуре и строительстве» британский архитектор сирийского происхождения рассказал, на чем основаны футуристические архитектурные проекты, зачем нужны контрастные визуальные решения и в каких случаях контраст служит развитию территории и не вызывает диссонанса с уже сложившимся ландшафтом.
– Когда архитектор выигрывает конкурс и начинается строительство, ему неизбежно задают вопрос, как новое сооружение будет сочетаться со своим окружением, не возникнет ли визуального спора между ними. Разумеется, каждый архитектор учитывает и предназначение будущего объекта, и его локацию, и его окружение. Наша философия предполагает создание футуристических объектов, мы стремимся заглянуть в будущее и показываем вам, каким мы его видим. Насколько верен наш прогноз, рассудит только время, но если наша идея находит отклик, то проект ZHA побеждает.
Хуссам Шакуф
Выбирая из двух основных описанных вами подходов, признаю, что мы чаще предлагаем контрастные решения. Дело в том, что именно контраст позволяет заметить разницу между тем, что у вас есть сегодня, и тем, что может принести вам будущее. Мы создаем своего рода мост в будущее, по которому интересно пройти и который дарит новые ракурсы восприятия. И важно понимать: для того чтобы создать действительно эффектный контраст, нужно досконально изучить среду, с которой новая архитектура будет взаимодействовать.
«Мне бы хотелось, чтобы наши проекты смогли победить время»
– Мы выиграли конкурс, и сейчас объект уже в процессе строительства. У здания технопарка плавные, текучие очертания, оно повторяет контуры участка, на котором расположено, и образует над главным бульваром Сколкова своеобразный мост. Бульвар под сводами атриума разделяет технопарк на две части, получается многоуровневый хаб с обилием островков и высокими потолками, немного напоминающий комплекс аэропорта.
У здания высокотехнологичная начинка, горизонтальная и вертикальная проницаемость и связь между всеми функциональными зонами. Мы создали объект, скажем так, с прозрачной кожей, рабочие зоны в большинстве своем имеют открытую планировку и легко трансформируются. Цель такого пространства – создавать максимально дружелюбную обстановку, которая способствует коммуникации, установлению связей, взаимодействию. Однако мы предусмотрели и возможность проведения приватных мероприятий, которые требуют закрытого формата, и обустроили уютные зоны отдыха – также в непрозрачной концепции. Отсылку к нашим любимым природным мотивам вы и в технопарке увидите: колонны напоминают своими контурами очертания стволов деревьев.
– Создавая проект, мы всегда отталкиваемся от пожеланий и видения заказчика. Если мы посчитаем, что они неприемлемы, то просто не возьмемся за работу. Если говорить о том, подходят ли для района Хорошево-Мневники футуристические башни, отвечу так: в архитектурном смысле это контрастное решение и мы считаем, что оно будет прекрасно работать. Города выглядели бы слишком однообразно, если бы архитекторы предлагали лишь то, что не будет выделяться на фоне того, что уже построено.
Задача архитектурных бюро состоит не только в том, чтобы создать проект и выстроить диалог между ним и существующим ландшафтом, городским, например. Один из вызовов, стоящих перед нами, – способность предвидеть, спрогнозировать, как будет развиваться та или иная территория в будущем. Ведь наши проекты возводятся не на год, а на долгое время. Да, сейчас это контраст, но городская среда Москвы меняется довольно динамично, и в перспективе, через несколько десятков лет, она будет выглядеть иначе. Разумеется, предлагая архитектурную концепцию, контрастную существующему окружению, важно понимать разницу между контрастом и диссонансом. Первое – это эффектно и ведет к развитию, а второе разрушает визуальную эстетику места.
– Во-первых, не соглашусь с этим мнением. На мой взгляд, внутреннее пространство организовано прекрасно и вполне практично. Разумеется, масштаб здания является для нас приоритетом, но и комфорт тех, для кого предназначен проект, тоже важен. При проектировании зданий мы, как правило, не стремимся к тому, чтобы каждый квадратный метр непременно был приспособлен для потенциального извлечения прибыли через аренду. Наша главная цель, если речь идет о бизнес-центре или офисе компании, – создание комфортных условий для тех, кто работает в здании. Наш подход совпадает и с позицией заказчика. Мы уверены, что люди работают лучше в комфортной обстановке, что тоже хорошо для бизнеса и его результатов. Нам важно, чтобы здание, построенное по нашему проекту, приносило своим владельцам деньги, но мы к этому вопросу подходим с другой стороны.