Снос пятиэтажки с видом на Сити
Это последний дом серии К-7 в Северо-Западном округе
В Москве начался снос дома по адресу проспект Маршала Жукова, д. 35, к. 2
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Это последний дом первого периода индустриального домостроения серии К–7 в Северо-Западном округе
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Снос обеспечивает будущий застройщик территории – концерн «КРОСТ». На этом месте появится многоэтажное жилье
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Снос одной пятиэтажки стоит минимум 20 млн руб., прикинули эксперты «Ведомостей»
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Массовое строительство типовых панельных, блочных и кирпичных домов началось в послевоенные годы
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По словам архитектора Алексея Кротова, за полвека существования пятиэтажек в большинстве из них ни разу не были обновлены инженерные коммуникации
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Программа сноса домов первого периода индустриального домостроения полностью завершена в Центральном, Северо-Западном, Северном, Юго-Восточном и Южном округах, а также в Зеленограде, сообщила мэрия Москвы 20 июня
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На 20 июня в столице по этой программе осталось снести 57 ветхих пятиэтажек
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Изначально в программу было включено 1722 жилых дома, 1665 из них уже демонтировано
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По программе было переселено примерно 450 000 человек
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Демонтаж дома по адресу проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 2
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Демонтаж дома по адресу проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 2
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Демонтаж дома по адресу проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 2
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