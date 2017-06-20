Место для жизни

Снос пятиэтажки с видом на Сити

Это последний дом серии К-7 в Северо-Западном округе
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото