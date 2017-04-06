Правительство распределило 10 млрд рублей на ремонт дорог в 49 регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в 2017 г. межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, сообщает сайт правительства.

«Распределяются межбюджетные трансферты в объеме 10 млрд руб., предоставляемые в 2017 г. из федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Федерации», - говорится в сообщении.

Кроме того, документом внесены изменения в правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на эти цели. Согласно новым правилам, эти деньги могут быть предоставлены тем субъектам, которые не участвуют в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и, следовательно, не являются получателями межбюджетных трансфертов на финансирование дорожной деятельности в рамках этого приоритетного проекта.