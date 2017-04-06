Власти Москвы нашли 80% площадок для расселения жителей пятиэтажек

«Где-то это свободные участки, где-то – соседние участки с уже застроенными кварталами», – сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Учитывая, что общая площадь пятиэтажек, которые могут войти в программу сноса, составляет 25 млн кв. м, власти Москвы уже нашли участки для расселения жителей с площади 20 млн кв. м.

Хуснуллин также отметил, что программа реновации жилья исключает точечную застройку.

«Для нас по-прежнему остается приоритетом полицентрическое развитие города, а также полноценное развитие современных кварталов с транспортной, социальной и коммерческой инфраструктурой, а также благоустройством по новым московским стандартам», – подчеркнул Хуснуллин.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, предварительные списки домов для включения в программу реновации жилья создадут к маю.

Сейчас в Москве заканчивается программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, начатая в 1999 г. В нее было включено 1722 хрущевки общей площадью свыше 6,3 млн кв. м.