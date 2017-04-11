Собянин обсудил с Советом по правам человека интересы жильцов при сносе пятиэтажек

Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсудили с мэром Москвы Сергеем Собяниным реализацию программы реновации в столице.

«Мы говорили о том, что нужно обеспечить права граждан при реализации программы по сносу пятиэтажек; обсудили, как быть с теми домами, жители которых не захотят участвовать в программе реновации. Такие дома не будут сноситься, жители будут продолжать и дальше в них жить. Насильно никого выселять не будут, жители дома будут сами решать, хотят они участвовать в этой программе или не хотят. Во всяком случае, сейчас мы об этом договорились», – сообщил «РИА Новости» руководитель СПЧ Михаил Федотов по итогам встречи.

Он подчеркнул, что решение об участии того или иного дома в программе будет приниматься самими жителями путем обыкновенного голосования всех проживающих в этом доме. «Конечно, в этом есть свой минус. Если голоса разделятся, например, 49% на 51%, это будет очень обидно для тех, кто останется в меньшинстве, но такова арифметика демократии», – добавил Федотов (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «затрагивался и вопрос о том, куда будут переселяться жители сносимых пятиэтажек». Договорились, что их права и законные интересы ни в коем случае не должны быть ущемлены, заявил Федотов.

Однако каков будет механизм соблюдения прав и «законных интересров» граждан в случае переселения с территорий реновации, остается не ясно. Проект закона о реновации столичных территорий не дает четкого ответа на этот вопрос.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 млн кв. м ветхого жилого фонда (около 8000 домов), в которых живут 1,6 млн человек.