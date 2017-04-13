У думского комитета возникло четыре замечания к законопроекту о сносе пятиэтажек

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления с рядом замечаний поддержал вынесение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы и сносе ветхих пятиэтажек на первое чтение. Как напоминает ТАСС, этот комитет является соисполнителем по данному законопроекту, профильным считается думский комитет по транспорту и строительству. «Идея обновления жилищного фонда города Москвы на системной основе заслуживает поддержки. В то же время, по мнению комитета, ряд положений законопроекта нуждаются в существенной доработке», – говорится в заключении депутатов.

По словам председателя комитета Алексея Диденко, уточнения требуют два основных вопроса. Законопроект предполагает проведение опроса жильцов по планам сноса при помощи программы в смартфоне («Активный гражданин». – Прим. ТАСС), тогда как «90% жителей пятиэтажек престарелого возраста вряд ли пользуются смартфонами». «Есть более традиционные формы выяснения мнения населения: проведение опросов, публичных слушаний, голосований», – отметил он. Еще летом 2014 г. в мэрии Москвы отмечали, что доступ к голосованию в системе «Активный гражданин» кроме владельцев смартфонов получили и владельцы персональных компьютеров.

Второй вопрос комитета связан с определением района проживания. В заключении говорится, что «в законопроекте не раскрывается содержание понятия "район города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом". Комитет предлагает приравнять данное определение понятию "внутригородская территория города федерального значения Москвы".

Кроме того, комитет, как и другой соисполнитель по этой инициативе, комитет по ЖКХ, просит обратить внимание авторов законопроекта на отсутствие определения понятия "реновация жилищного фонда". По мнению депутатов, это "может привести к неоднозначности применения этого понятия на практике и к неопределенности правовых последствий применения механизма реновации в отношении граждан".

Еще комитет также поднимает вопрос о необходимости возмещения собственнику не "равнозначного", как следует из проекта, а "равноценного" жилья. Так, депутаты предлагают "предусмотреть нормы, гарантирующие собственникам право выбора на получение равноценного возмещения за изымаемое жилое помещение либо предоставление другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера указанного возмещения".