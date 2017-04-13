Колл-центр мэрии приступил к обзвону до 600 000 квартир в пятиэтажках – «Коммерсантъ»

Мэрия Москвы приступила к обзвону жителей столичных пятиэтажек, чтобы узнать, согласны ли они на включение их домов в программу реновации, пишет «Коммерсантъ». Это необходимо для составления предварительного списка домов – участников программы, большинство жителей которых этого хотят. Накануне массовый обзвон анонсировал мэр Сергей Собянин.

Для обзвона будет использована инфраструктура колл-центра мэрии, рассказал изданию руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Горожанам предстоит ответить на четыре вопроса: первый предполагает выяснение статуса опрашиваемого (собственник или наниматель), второй – его отношение к сносу дома в рамках программы реновации, третий – согласие на снос, если будет предложено новое жилье в том же районе, и четвертый – если речь будет идти о том же квартале. Допускаются следующие варианты ответов: «да», «скорее да», «скорее нет» и «нет».

Обзвон будет проводиться с 10.00 до 22.00 в будни и с 11.00 до 21.00 в выходные. Если абонент не ответит днем, ему позвонят повторно с 19.00 до 21.00. Представитель мэрии пояснил, что главной задачей телефонистов будет убедить абонентов не бросать трубку в первые же секунды разговора. Всего им предстоит обзвонить 400 000–600 000 квартир. Мощности колл-центра мэрии составляют до 2 млн звонков в день.

В мэрии уточнили, что 19 апреля главы всех управ обсудят с жителями вопросы сноса пятиэтажек.