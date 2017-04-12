Мосгордума одобрила предложение о ремонте «под ключ» для переселенцев из пятиэтажек

Депутаты Мосгордумы дали положительный отзыв на законопроект «О внесении изменений в закон России "О статусе столицы России" и отдельные законодательные акты в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице - городе федерального значения Москве». Соответствующее постановление принято на заседании столичного парламента в среду.

Редактор постановления - глава думской комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов рассказал, что по предложению партии «Единая Россия» в отзыв на федеральный законопроект включен ряд поправок. «Мы включили в отзыв предложение о том, что в законе в качестве одного из условий переселения в новое жилье должно стать наличие там ремонта "под ключ", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в отзыве указано на необходимость предоставления собственникам нежилых помещений в сносимых пятиэтажках равнозначных помещений либо 100%-ной компенсации стоимости.

Депутаты также поддержали предложение, согласно которому граждане, чьи квартиры в хрущевках находятся в социальном найме, имели бы возможность решить, оформить новую квартиру в собственность или продолжать брать жилплощадь у города в наем.

10 апреля был утвержден график сноса столичного пятиэтажного жилого фонда первого периода индустриального домостроения на 2017 г. «На сегодняшний день в Москве осталось снести 65 пятиэтажек первого периода индустриального домостроения. Утвержден график их сноса на 2017 г. В него включено 63 жилых дома сносимых серий, из них за счет средств горбюджета - 49 домов, по инвестиционным контрактам - 14 домов», - сообщал департамент строительства Москвы. В I квартале текущего года уже были демонтированы 11 домов (девять - за счет средств горбюджета, два - по инвестиционным контрактам).

Общий объем подлежащих сносу пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения на старте программы составлял 1722 дома площадью 6 339 600 кв. м. После завершения в 2018 г. программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения город приступит к полной ликвидации пятиэтажного жилфонда.