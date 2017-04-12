Собянин обещал провести до мая массовый опрос жильцов сносимых пятиэтажек

Мэрия Москвы проведет «массовый опрос жителей пятиэтажек», которые предполагается сносить по заявленной в феврале программе реновации. «Готовим предварительный список домов для включения в программу реновации, - написал "В контакте" мэр Сергей Собянин. - Для качественной подготовки такого списка проведем массовый опрос жителей пятиэтажек. В список будут включены дома, большинство жителей которых сами хотят этого. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос пройдет до 1 мая. Официальное голосование - в течение мая-июня».

Ранее в мэрии говорили, что первые списки домов под снос появятся к сентябрю. В апреле подготовка к сносу резко ускорилась, Собянин пообещал, что предварительный список домов будет составлен к началу мая по жалобам жителей и данным о состоянии домов, и попасть в него могут любые дома хрущевского периода, включая девятиэтажки. Голосование жителей о судьбе их домов начнется до того, как будет принят федеральный закон, утверждающий основные параметры реновации, в том числе переселения. Мэрия заспешила из-за истерии, которая началась у части жильцов, объяснял недавно «Ведомостям» чиновник горадминистрации. По его словам, программа детально не проработана, публично говорить пока почти нечего, но молчание нервирует население.

Собянин считает, что нужно спешить в интересах жителей. «Граждане спрашивают на встречах одно: когда [начнется переселение], – объяснял он на Совете Госдумы. – Мы либо концепциями занимаемся, либо конкретным делом».