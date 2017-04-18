Москва готова использовать резерв мощностей для подключения новых ЖК после сноса пятиэтажек

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК, входит в «Россети») считает достаточным резерв мощности в столичной энергосистеме для удовлетворения растущих потребностей Москвы в электроэнергии, сообщается на сайте компании со ссылкой на генерального директора МОЭСК Петра Синютина.

«Резерва мощности в Москве достаточно для подключения новых жилых комплексов после сноса пятиэтажек», – приводятся слова Синютина.

Отмечается, что МОЭСК взаимодействует с правительством Москвы и застройщиками столичного региона по вопросу выделения необходимой энергетической мощности при подключении потенциально новых объектов, как для переселения жителей, так и для нового строительства после сноса пятиэтажек.