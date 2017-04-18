Кремль не стал комментировать информацию о переделках стадиона «Зенит-арена»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о возможных переделках стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

«Я не буду комментировать ситуацию вокруг стадиона "Зенит", у нас много контрольных ведомств, много ведомств, которые являются подрядчиками, исполнителями и так далее. Наверное, это все-таки предмет для их дискуссий, определения целесообразности тех или иных дополнительных [мер], не считаю возможным комментировать эту тему», — сказал Песков (его слова приводит «РИА Новости»).

Ранее во вторник Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу допустило вероятность заключения новых госконтрактов по «Зенит-арене», так как многие выполненные работы потребуют переделки.