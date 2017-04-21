Минстрой хочет услышать мнение девелоперов при обсуждении программы реновации жилья

Представители девелоперского сообщества должны быть приглашены к обсуждению программы реновации пятиэтажек, заявил на форуме в Ялте сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и председатель правления фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров, передает «Интерфакс».

«Мегапроект по расселению пятиэтажек поражает параметрами. На решение этого вопроса уйдет 20 лет, по масштабам это строительство еще одного Петербурга. Но одно неверное решение может обрушить рынок. Надо сделать группу, в которую надо ввести представителей сообщества, пока принимают закон. Это нужно сделать», — обратился он к министру строительства и ЖКХ РФ Михаилу Меню (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь руководитель Минстроя отметил, что подготовка и участие бизнеса в проекте реновации — хорошая идея.

«Мы готовы привлечь экспертное сообщество. И коллеги из Москвы, наверное, не будут возражать, они заинтересованы в максимальной открытости», — отметил Мень, слова которого приводит «Интерфакс».

Что касается мнения самих собственников квартир в домах, попадающих в программу реновации, то их спросят через интернет (портал «Активный гражданин») или многофункциональные центры. Однако законопроект о сносе пятиэтажек в Москве не обязывает столичные власти учитывать мнение жителей (законопроект, ст. 1, стр. 4, абзац 2). Вчера Госдума приняла в первом чтении этот документ. За принятие документа проголосовали 397 депутатов, против выступили четверо, один воздержался. Как заявил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Москвичев, поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в мае.