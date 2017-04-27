Проезд на платном участке трассы М11 в Подмосковье подорожает

C 28 апреля в среднем на 30–50 руб. подорожает разовая поездка на легковой машине на участке платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург с 15-го по 58-й км. Как пишет «Коммерсантъ», это решение приняла эксплуатирующая дорогу Северо-Западная концессионная компания (СЗКК). Ранее она была вынуждена снизить тарифы после критики со стороны президента Владимира Путина, теперь возвращает их к первоначально задуманному уровню, отмечает издание.

Рост цены зависит от участка дороги и времени суток, ночные тарифы не меняются. Например, в будни от Москвы до «Шереметьево-2» днем можно будет доехать за 280 руб. против прежних 250 руб. Тариф для поездок от МКАД в Зеленоград, Солнечногорск и до пересечения с малой бетонкой вырастет в среднем на 50 руб. Сильнее всего подорожают воскресные тарифы для выезжающих из Москвы: до Солнечногорска поездка подорожает с 300 до 450 руб., до «Шереметьево» – от 200 до 280 руб., до Зеленограда – от 200 до 300 руб. Самыми дорогими останутся поездки из Москвы в Солнечногорск в пятницу вечером и из Солнечногорска в Москву в воскресенье вечером, они подорожают с нынешних 500 до 550 руб.

Для обладателей абонементов с транспондером тариф останется прежним, сообщили в СЗКК. Сейчас в аренду сдано более 55 000 транспондеров, аренда стоит 50 руб. в месяц. Абонемент с лимитом на 30 поездок на участке Москва – «Шереметьево» в любую сторону позволяет проезжать этот отрезок за 120 руб.

В СЗКК заявили, что с момента открытия платного участка число автомобилистов, которые ее используют, стабильно растет, в этом году показатель достигал 50 000 автомобилей в сутки.

На платном участке трассы М4 «Дон» изменится тариф скидок для владельцев транспондеров, пишет также «Коммерсантъ». Со 2 мая скидка на проезд днем уменьшится до 50% вместо 60%, а ночью вырастет с 20 до 30%. Как объяснили в компании «Автодор», это позволит «повысить пропускную способность, в том числе за счет перераспределения трафика на ночные часы, что особенно актуально в период пиковой нагрузки на автомагистраль в летний период».