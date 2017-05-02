Мутко: стоимость «Зенит-арены» сопоставима со стоимостью «Уэмбли»

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко считает, что расходы на строительство «Зенит-арены» находятся в одном ценовом диапазоне со стоимостью лондонского «Уэмбли».

«Все могут узнать, что происходит. Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит, так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высокотехнологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне "Уэмбли". Когда Россия получила чемпионат мира [2018 г.], пришлось взять стройку под свой надзор», – пояснил Мутко. По последним данным, сметная стоимость строительства стадиона в Петербурге – 41,712 млрд руб.