«Фонтанка» узнала, как будут спасать газон на «Зенит-арене»

По данным «Фонтанки», газон на новом стадионе «Зенита» «Арена Санкт-Петербург» прошьют синтетическими нитями. Сначала технологи будет опробована на небольшом участке, чтобы оценить эффект.

«Если эта мера окажется эффективной, поле прошьют на всей территории и будут проращивать газон до Кубка конфедераций. Если нет — видимо, придется ставить вопрос о закупке рулонного газона, а затем может зайти речь о замене всего «корыта», — говорится в сообщении издания.

Прошивка — это укрепление корневой системы натурального газона с помощью синтетических нитей. Техника позволяет стабилизировать грунт и снизить износ поля по ходу футбольного матча.

Накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург арена» оставляет желать лучшего. «Удивительно, конечно, — состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», — сказал Миллер.

Как сообщалось, матч «Зенита» с «Краснодаром» по решению представителей FIFA, оргкомитета «Россия-2018», самого клуба и петербургской администрации был перенесен на стадион «Петровский».