ВЭБ мог финансировать строительство отеля Трампа в Торонто – The Wall Street Journal

Внешэкономбанк (ВЭБ) мог принимать участие в финансировании строительства отеля International Hotel and Tower в Торонто, находившегося под управлением Trump Organization. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

Как пишет газета, строительством 65-этажного отеля занимался канадец российского происхождения Александр Шнайдер. Он, а также принадлежащая ему и его партнеру компания Midland Resources, как отмечает WSJ, вложили деньги в проект после получения сотен миллионов долларов от продажи активов в украинском металлургическом предприятии «Запорожсталь» в 2010 г.

По информации S&P Global Market Intelligence, Шнайдер продал свою долю примерно за $850 млн. По словам двух собеседников WSJ, знакомых с ситуацией, покупатель, чье имя до сих пор неизвестно, являлся юридическим лицом, действующим в интересах российского правительства. Источники газеты полагают, что именно ВЭБ стал инициатором сделки и предоставил неназванному покупателю средства.

Адвокат подрядчика строительства отеля Саймон Цукер в интервью WSJ в апреле говорил, что из денег, полученных за продажу доли компании на Украине, $15 млн были вложены в канадский проект бизнес-империи Дональда Трампа. Днем позже Цукер в сообщении по электронной почте уточнил эти данные: «Я не могу подтвердить, что в проект в Торонто были вложены какие-либо средств», поступившие от сделки на Украине, отмечает ТАСС. Цукер также отметил, что у Midland Resources никогда не было связей с ВЭБом.

The Wall Street Journal обратилась за комментариями в Trump Organization и ВЭБ. Российский банк пока не ответил на запрос, а в американской корпорации подчеркнули, что группа компаний не участвует в финансовых сделках с ВЭБом, а «только лицензирует свой бренд, управляя отелями и жилыми зданиями».