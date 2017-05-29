Медведев обязал стройподрядчиков выполнять 25% контракта без субподряда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал правительственное постановление, призванное ограничить субподряд в строительстве. «Будем надеяться, что это приведет к радикальному уменьшению количества всяких лжеподрядчиков и оздоровлению ситуации в строительной отрасли», - заявил Медведев сегодня на встрече с вице-премьерами.

Он констатировал большой размах злоупотреблений в строительстве - например, когда «заключается договор подряда, причем в государственных целях, и в то же время этот договор подряда сопровождается веером субподрядных договоров, которые иногда измеряются десятками». «Реально понять, кто за что отвечает, невозможно. У субподрядчика может быть субсубподрядчик, основной подрядчик вообще, что называется, не в деле, он только деньги разверстывает и фактически ни за что не отвечает», - сказал Медведев.

По его словам, такая ситуация была неоднократно, например, в сфере строительства перинатальных центров.

«Поэтому установлены новые правила: устанавливаются виды работ, которые подрядчик должен осуществлять самостоятельно, и его доля в цене контракта - не менее 25%, а за невыполнение предусмотрены штрафы», - сказал Медведев.