Правительство внесло законопроект о пользовании чужим участком при строительстве

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в Земельный кодекс об упрощении строительства, ремонта и эксплуатации линейных объектов (дороги, трубопроводы, линии электропередачи и проч.) через механизм публичного сервитута. Документ от 29 мая размещен в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас сроки оформления прав на доступ к земельному участку и оформления прав на него и построенный линейный объект доходят до двух лет, а при изъятии земельного участка – до пяти лет, тогда как сами строительные работы занимают 1–2 месяца. Это, в частности, противоречит актам правительства по срокам техприсоединения потребителей к электросетям и газовым сетям (до четырех месяцев. ) Поэтому правительство предлагает установить возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута.

Под публичным сервитутом в документе понимается «установленное решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления право ограниченного пользования чужим земельным участком и (или) землями в целях, предусмотренных настоящим Кодексом, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения».

Правительство отмечает, что аналогичная концепция уже апробирована в Крыму, во время строительства объектов к Олимпиаде в Сочи, к форуму АТЭС во Владивостоке и к ЧМ-2018.

«Приведенные в законопроекте предложения более точно регулируют существующие экономические отношения, суть которых можно свести к следующему выводу: значительную часть линейных объектов (кроме автомобильных и железных дорог) можно разместить на земельном участке, не прерывая текущую хозяйственную деятельность на нем, а значит, нет необходимости образовывать соответствующие земельные участки, прекращать права на них у прежних правообладателей; достаточно установить ограничение прав, позволяющее разместить линейный объект. Естественно, что при этом интересы обремененной публичным сервитутом стороны должны быть защищены законом – все убытки, причиняемые ограничением прав, должны быть дополнительно возмещены вне зависимости от платы за публичный сервитут. Это положение вводится законопроектом», – говорится в документе.