«Нордстар девелопмент» бизнесмена Блажко признана банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Нордстар девелопмент», которая занималась проектами коммерческой недвижимости бизнесмена Максима Блажко, передает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Заявление о банкротстве «Нордстар девелопмент» поступило в арбитраж в октябре 2016 г. Его подал БЦ «Нордстар». Обе компании связаны с сооснователем компании «Донстрой» Максимом Блажко. Как следует из ЕГРЮЛ, собственником БЦ «Нордстар» является Янина Гребенщикова, которая через фирму «Горн» распоряжается «Нордстар девелопментом». Однако основным собственником последнего считают Блажко.

Иск о банкротстве «Нордстар девелопмента» является попыткой Блажко удержать контроль над бизнес-центром Nordstar Tower, который располагается на Беговой улице в Москве, рассказывал «Ведомостям» один из знакомых бизнесмена.

Суд открыл в отношении «Нордстар девелопмента» конкурсное производство сроком на полгода и включил задолженность перед заявителем в размере около 335 000 руб. в реестр требований кредиторов должника. Конкурсным управляющим утвержден Валерий Пономарев, его отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 24 ноября.

Ранее Арбитраж Москвы назначил на 15 июня предварительные слушания по иску кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Ltd., к которой права требования перешли от Сбербанка, о взыскании более $532 млн солидарно с АО «Нордстар тауэр».

Истец требует погасить задолженность по выданным Сбербанком кредитам на строительство бизнес-центра.

Девелоперская группа компаний «Донстрой» была создана в 1994 г. на паритетных началах Максимом Блажко и Дмитрием Зеленовым. Наиболее известные проекты — ЖК «Алые паруса», «Триумф-палас», «Дом на Мосфильмовской», ТРК «Щука», бизнес-центр NordStar Tower.