Госстройнадзор Петербурга разрешил строительство зданий для «Газпрома» у «Лахта центра»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга разрешил построить комплекс зданий для «Газпрома» рядом с башней «Лахта центр», которая к концу года должна стать самым высоким зданием в Европе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

6 июня проект не был согласован из-за отсутствия согласования комитета по транспорту о размещении объекта в зонах с особыми условиями использования территории.

«Госстройнадзор выдал разрешение на строительство 2-го этапа "Лахта-центра". Разрешение на строительство было выдано после тщательной проверки всей документации. При повторном обращении застройщик в лице акционерного общества "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" устранил допущенное им нарушение», - отметили в пресс-службе.

Стратегический инвестпроект стоимостью 29,8 млрд руб. направлен на создание развитого микрорайона с размещением на его территории трех бизнес-центров общей площадью почти 257 000 кв. м, конференц-залы общей площадью 15 000 кв. м, подземные паркинги (88 600 кв. м), прогулочные зоны, парки и объекты культуры.

Реализация проекта займет пять лет и позволит создать дополнительно 5000 рабочих мест.