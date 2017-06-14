Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Газовый гигант поддерживает ставки

Переезд «Газпрома» в Петербург вызвал дефицит высококлассных офисов в городе

Компаниям, которые хотят снять офис более 3000 кв. м, не из чего выбрать