Статья опубликована в № 4341 от 14.06.2017 под заголовком: Газовый гигант поддерживает ставки
Переезд «Газпрома» в Петербург вызвал дефицит высококлассных офисов в городе
Компаниям, которые хотят снять офис более 3000 кв. м, не из чего выбрать
- Светлана Зайцева
- / Ведомости
Структуры «Газпрома» заняли все офисы в 80-метровой башне на Московском проспекте
Евгений Егоров / Ведомости
За последние 10 лет «Газпром» и его сателлиты арендовали и купили около 580 000 кв. м офисных площадей города, подсчитали в Colliers.
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