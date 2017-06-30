На Остоженке за полтора года на первичном рынке продали только одну квартиру

За полтора года на первичном рынке элитного жилья была продана только одна квартира в районе Остоженки. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Contact Real Estate. Эта сделка состоялась в первом полугодии 2017 г.

В Contact Real Estate напомнили, что в начале «нулевых» Остоженка была безусловным лидером на первичном рынке элитного жилья. Нынешнее отсутствие продаж в новостройках в этом районе эксперты связывают с ограниченным предложением на первичном рынке и с завышенными ожиданиями застройщиков, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Наибольшим спросом сейчас пользуется элитное жилье в Хамовниках, на него приходится треть объема реализованных квартир.

Всего в первом полугодии в сегменте элитных новостроек продано 239 объектов, на 8% ниже, чем год назад. Средняя сумма сделки снизилась на 7%, до $928 200. Эксперты прогнозируют, что до конца года на первичном рынке элитного жилья будет продано более 500 лотов.