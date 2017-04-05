Какой налог заплатят собственники квартир в самых дорогих домах Москвы

Savills

Жилой комплекс «Необыденный дом» располагается между улицей Остоженка и Пречистенской набережной, в нескольких минутах ходьбы от храма Христа Спасителя и метро «Кропоткинская». В семиэтажном элитном строении - 20 квартир полезной площадью от 130 до 450 кв. м. Средняя кадастровая стоимость одной квартиры здесь составляет 180,6 млн руб. Исходя из этого сумма налога, которую придется заплатить в этом году собственнику, составляет в среднем 292 872 руб. Любопытно, что в 2019 г. эта цифра вырастет более чем вдвое - до 488 121 руб.

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