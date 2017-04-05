Какой налог заплатят собственники квартир в самых дорогих домах Москвы
10 столичных домов с самым высоким налогом на имущество
Недавнее увеличение налога на жилье в наибольшей степени коснулось элитного сегмента, где ставка налогообложения для большинства квартир сегодня может составлять от 0,2 до 2%. Специалисты компании Savills подсчитали для «Ведомостей», в каких домах Москвы владельцы квартир заплатят больше всего налогов. Сумма налога на недвижимость рассчитывалась на основе кадастровой стоимости квартиры и ее площади. Согласно расчетам Savills собственники квартир в десяти самых дорогих столичных домах за три ближайших года заплатят в городской бюджет от 0,65 до 1,7 млн рублей налогов
Жилой комплекс «Необыденный дом» располагается между улицей Остоженка и Пречистенской набережной, в нескольких минутах ходьбы от храма Христа Спасителя и метро «Кропоткинская». В семиэтажном элитном строении - 20 квартир полезной площадью от 130 до 450 кв. м. Средняя кадастровая стоимость одной квартиры здесь составляет 180,6 млн руб. Исходя из этого сумма налога, которую придется заплатить в этом году собственнику, составляет в среднем 292 872 руб. Любопытно, что в 2019 г. эта цифра вырастет более чем вдвое - до 488 121 руб.
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Элитный клубный ЖК «Дом с французскими окнами» находится на «Золотой миле» — наиболее престижном участке столичной территории. Место расположения — Первый Зачатьевский переулок — является одной из высочайших точек района Остоженка. В доме 27 квартир средней площадью по 234 кв. м. Кадастровая стоимость одной квартиры в среднем здесь равна 189,4 млн руб., а сумма налога, который собственнику придется заплатить в 2017 г., - 311 861 руб. Через два года эта сумма возрастет до 519 769 руб.
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«Дом у Пречистенских ворот» также находится в районе Остоженка. Особняк клубного типа, выполненный в стиле модерн, включает в себя всего 10 квартир площадью от 200 до 351 кв м. Кадастровая стоимость одной квартиры в среднем составляет 231,6 млн руб. Исходя из этого собственники жилья в доме заплатят в среднем 387 812 руб. в 2017 г. Через два года эта сумма вырастет почти вдвое - до 646 354 руб.
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В этом клубном доме во Втором Обыденском переулке (снова на Остоженке) 22 элитных квартиры площадью 100-367 кв. м. Кадастровая стоимость одной квартиры равна в среднем 158,6 млн руб. Сумма налога, которую придется заплатить собственникам, составит в этом году в среднем 253 488 руб. В 2019 г. размер налоговых сборов возрастет до 422 480 руб.
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ЖК «Барыковские палаты» - старый особняк между Пречистенкой и Остоженкой, перестроенный под элитное жилье. В доме 30 квартир площадью от 99 до 383 кв. м и стоимостью от 78 до 330 млн руб. Средний размер налога в 2017 г. - 348 901 руб. В 2019 г. налоговая нагрузка у собственников жилья в этом доме перешагнет полумиллионную отметку и достигнет 581 502 руб.
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ЖК "Еропкинский пер., 16" в Хамовниках объединил несколько отреставрированных особняков. В нем 43 квартиры средней площадью 200 кв. м и кадастровой стоимостью 137,6 млн руб. В этом году собственникам жилья в комплексе предстоит в среднем заплатить 222 923, а в 2019 г. - уже 371 539 руб.
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ЖК «Колымажный 10» - реконструированный особняк Карла Мазинга в переулках Волхонки с самым высоким уровнем налоговых сборов. В доме 24 квартиры средней площадью 289,3 кв. м и кадастровой стоимостью 257,7 млн руб. В этом году владельцам квартир в доме придется заплатить 431 908 руб. налогов. В 2019 г. цифра возрастет до 719 847 руб.
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ЖК Course House в Хамовниках рассчитан всего на 14 квартир средней площадью 285,7 кв. м. Кадастровая стоимость жилья в комплексе составляет 231,3 млн руб. Сумма налога для владельцев жилья в доме почти такая же, как и у собственников квартир в «Доме у Пречистенских ворот», - 387 204 руб. В 2019 г. размер налогов составит в среднем 645 340 руб.
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ЖК «Остоженка 11» находится в районе «Золотой мили». Рассчитан на 38 квартир площадью от 110 до 240 кв. м и средней кадастровой стоимостью 144,8 млн руб. В текущем году жильцы дома заплатят в среднем 235 321 руб. налогов, в 2019 г. - 392 202 руб.
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ЖК Barkli Plaza расположен на Пречистенской набережной. Один из немногих элитных домов, где кроме квартир (40 шт.) есть еще бизнес-центр и торговый комплекс. В сравнении с другими ЖК рейтинга средняя площадь квартир здесь небольшая - около 150 кв. м. Как и кадастровая стоимость - 105,6 млн руб. Поэтому сумма налога на квартиры здесь самая низкая из топ-10 дорогих домов - 164 826 руб. В 2019 г. она вырастет до 274 710 руб.
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