В Москве приостановлено движение поездов на белорусском направлении

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что движение поездов на белорусском направлении приостановлено.

«В связи с тем, что в 10.49 на перегоне Кунцево-1 — Одинцово наклонилась опора контактной сети, нарушив габарит первого и второго главного пути, на данном участке белорусского направления МЖД остановлено движение поездов», — говорится в сообщении.

Причины случившегося устанавливаются. На месте работают аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.