О будущем фонтана «Золотой колос» на ВДНХ рассказал департамент ЖКХ Москвы

Фонтанный комплекс «Золотой колос» в центре пруда на ВДНХ разобран полностью, сообщили в департаменте ЖКХ Москвы. «Спецтехника и мастера разобрали с осторожностью каждую деталь, которая состоит из отдельных тонкостенных элементов, облицованных мозаичной смальтой. Под руководством реконструкторов каждая мельчайшая деталь была пронумерована и доставлена в реставрационный центр, где фонтан вновь приобретет свой первозданный вид», – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что капремонт "Золотого колоса" включает также мероприятия по замене инженерных коммуникаций, насосного оборудования.

«Проверки фонтана "Золотой колос" выявили высокий уровень износа технологического оборудования, множественные разрушения архитектурного облика, элементов декора, несущих конструкций. После проведения капремонта он вернет свой первоначальный вид и будет радовать посетителей ВДНХ. Срок завершения работ – 2018 г.», – сообщили в мэрии.

Знаменитые "Дружба народов", "Каменный цветок", фонтаны на Центральной аллее, "Золотой колос" на территории ВДНХ капитально не ремонтировались и не реставрировались больше 60 лет.