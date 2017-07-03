Мэрия Москвы опровергла снос ресторана «Золотой колос» на ВДНХ

Сносить здание ресторана «Золотой колос» на территории ВДНХ не будут, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Как передает «Интерфакс», так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ресторан может быть снесен, а на его месте на деньги инвестора будет построена гостиница. «Я не руководитель ВДНХ и не занимаюсь реконструкцией выставки, однако с уверенностью могу сказать, что о сносе этого ресторана не может быть и речи. Это памятник архитектуры», - сказал Левкин.

Несколько лет назад московские власти начали реконструировать ВДНХ и стали искать инвестора для ряда объектов выставочного комплекса, в том числе и для ресторана. Город ожидал, что инвесторы сделают из него «прекрасный ресторан, какой он был в 50-е гг.», передавал ТАСС летом 2014 г. слова мэра Москвы Сергея Собянина. Тогда он говорил, что объект будет выставлен на аукцион по программе «1 руб. за 1 кв. м» аренды в год. В 2015 г. городские власти выставили ресторан на торги, но они были отменены. В 2016 г. здание было передано ВДНХ для дальнейшего поиска инвестора.

В марте стало известно, что в декабре 2016 г. ООО «Главный ресторан ВСХВ» (принадлежит Геннадию Тимченко) получило «Золотой колос» в аренду на 49 лет. Компания взялась провести полный ремонт и реставрацию здания, сохранив исторический фасад, и обещала использовать здание под ресторан в течение всего срока аренды. Тимченко сам предложил ВДНХ стать инвестором этого проекта. Для него это не только бизнес-проект, но и вклад в развитие городской инфраструктуры, а также «дань уважения к историческому наследию города и страны», говорил представитель бизнесмена.