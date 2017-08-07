На МЦК построят семь переходов и четыре терминала в 2018 году

На Московском центральном кольце (МЦК) в 2018 г. построят семь надземных и подземных переходов и четыре новых терминала, говорится на сайте мэрии.

«Переходы соединят между собой микрорайоны, которые разделены железнодорожными путями, объединят станции метро, платформы пригородного сообщения и МЦК», – сообщила мэрия.

Самый длинный стеклянный переход построят в Северном административном округе, он свяжет Михалковскую улицу со Старокоптевским переулком. Также переходы появятся в районе ул. Панфилова (один выход будет на ул. Панфилова, другой – на 1-м Волоколамском проезде); над пр-том Мира (свяжет между собой разные части района Ростокино), в районе Богородское (свяжет 3-й проезд Подбельского с Пермской улицей и парком «Лосиный Остров»). Также переход соединит станции метро и МЦК «Ботанический сад».

Три подземных перехода будут построены около делового центра «Москва-сити» в Пресненском районе.

Также будут построены новые терминалы: на станции «Ботанический сад»; у северного вестибюля станции метро «Черкизовская», который соединит станцию метро и платформу «Локомотив»; у станции МЦК «ЗИЛ» (с выходом в сторону строящегося жилого комплекса). Также новый терминал и стеклянный надземный переход свяжут платформу НАТИ Октябрьской железной дороги и станцию МЦК «Лихоборы».