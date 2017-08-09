Пречистенскую набережную перекроют на три дня

Движение транспорта на участке Пречистенской набережной от Новокрымского проезда до Соймоновского проезда будет полностью перекрыто трое суток - с 23:00 четверга, 10 августа, до 2:00 воскресенья, 13 августа, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. «Перекрытие автомобильного движения необходимо для перекладки инженерных сетей по программе "Моя улица"», - сказал представитель пресс-службы.

На Пречистенской набережной предстоит переустроить 12 участков сети водостока протяженностью более 110 м, установить смотровые колодцы и дождеприемные решетки, проложить 5 участков кабельной канализации общей длиной около 75 м.

"На время перекрытия Пречистенской набережной подъезд к жилым домам будет разрешен только для местных жителей и специального транспорта", - уточнил представитель пресс-службы.

С полуночи субботы, 12 августа, до 5:00 понедельника, 14 августа, полностью перекрывается движение транспорта в Лубянском проезде. Движение ограничивается для прокладки 0,75 км траншей для кабельной канализации, в которые будут убраны 11,14 км труб, установлено 26 одинарных и 11 двойных колодцев. Работы предусмотрены программой «Моя улица».