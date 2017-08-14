Мэрия: участие инвесторов в реновации ограничится предоставлением земли

Инвесторы смогут участвовать в программе реновации только своими земельными участками, которые город готов будет выкупить для строительства стартовых домов. Об этом сообщается на сайте департамента градостроительной политики Москвы.

«В ближайшие годы инвесторы в программу реновации привлекаться не будут. В горизонте пяти предстоящих лет этого не будет совершенно точно. Перспективы развития программы в этот временной отрезок для нас ясны. Она будет развиваться за счет бюджетных средств. Единственное, в чем мы будем взаимодействовать с инвесторами, так это в предоставлении ими земельных участков, чтобы мы там смогли разместить стартовые дома рядом с кварталами, которые вошли в программу реновации», – пояснил руководитель департамента Сергей Левкин, отметив, что никаких других переговоров на предмет строительства чего-либо за счет инвесторов по программе реновации город ни с одним застройщиком не ведет (цитата по сайту ведомства).

Строительные компании смогут лишь участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков, работающих по городскому заказу.

По словам Левкина, главным застройщиком станет созданный Московский фонд реновации жилой застройки. Он будет получать земельные участки и денежные средства, размещаемые в казначействе. Подрядчики будут определяться на конкурсной основе. И проводить все конкурсные процедуры будет именно фонд.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 г. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживает около 1 млн человек.