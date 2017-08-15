Трутнев: Подано почти 100 000 заявок на получение дальневосточного гектара

Количество поданных заявок на получение дальневосточного гектара приближается к 100 000, сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«На мой взгляд, отзывы от населения – это количество поступивших заявок и количество предоставленных участков. У нас сегодня поступило без 624 штук 100 000 заявок. То есть мы приближаемся к отметке 100 000, это немало. 100 000 людей захотели получить гектар, его освоить», – отметил Трутнев.

По его словам, заявители из Якутии составляют 18,5% от общего количества. «Это тоже очень хороший показатель, потому что в Якутии суровый климат, мы знаем, какие здесь зимы. Людям, которые собираются трудиться на этой земле, много предстоит сделать, чтобы его [участок] освоить», – отметил он.