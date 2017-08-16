Из списка сноса по реновации могут исключить 56 домов

В список домов для возможного сохранения при реновации жилья Москвы могут попасть еще 56 зданий, сообщила журналистам руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, передает «РИА Новости».

«Первоначально специалисты общественного движения «Архнадзор» подготовили список из 450 домов. Жители 172 домов из списка проголосовали против включения их домов в программу. Остальные дома проголосовали «за». На заседании рабочей группы рассмотрели список из более 270 таких домов. Около 100 домов были выбраны для включения в список, который будет отправлен в правительство Москвы», - рассказала Княжевская (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Москомархитектура выделила около 100 исторических домов, заслуживающих, с точки зрения ведомства, отдельного рассмотрения возможности их сохранения в рамках реновации. Жители этих домов проголосовали за включение в программу реновации с помощью проекта «Активный гражданин» и центров госуслуг.

Список домов под сохранение при реновации направят в правительство Москвы в сентябре. Ценные строения, попавшие в программу, реконструируют, а их жителей переселят в новые здания.

Сейчас судьба этих домов рассматривается рабочей группой при участии представителей Москомархитектуры и «Архнадзора». «Уже рассмотрено пять округов — 153 дома. К сохранению предлагается 56 домов», — сообщила Княжевская.