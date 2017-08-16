Москва определилась с застройкой территории Ховринской больницы

Столичные власти определились со структурой и сроками застройки территории бывшей Ховринской больницы, сообщает департамент градостроительной политики Москвы.

После сноса двух недостроенных корпусов больницы на их месте начнется строительство жилого квартала общей площадью почти 350 000 кв. м. Максимальная высота зданий будет определена по результатам визуально-ландшафтного анализа.

«Плотность застройки в этом месте составит 51 600 кв. м на га. Всего будет построено более 346 000 кв. м недвижимости. При этом жилая часть – 294 100 кв. м, а нежилая — 51 900 кв. м. Все жилые дома будут оснащены одноуровневыми подземными парковками», — приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Лёвкина.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой Москвы на 2016-2019 гг. предельная стоимость строительства новых жилых объектов составляет 19 млрд руб., отмечается в сообщении. Они должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2020 г.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что работы по демонтажу конструкций Ховринской больницы планируется начать до конца этого года.

«Это настолько большой и сложный объект, что для его разборки потребуется немало усилий. Для начала необходимо будет спроектировать демонтаж этого долгостроя. Думаю, до конца года мы уже начнем его снос. Демонтаж будет проводиться за счет бюджета, а застройщиком выступит город», — говорил он.

Хуснуллин также отмечал, что часть возведенного на этой площадке жилья может быть передана переселенцам сносимых по программе реновации домов.

Решение о сносе долгостроя городские власти приняли в 2016 г.