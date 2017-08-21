«Коммерсантъ»: Минобороны хочет продать участок природоохранной зоны

Подведомственное Министерству обороны АО «Гарнизон» собирается выставить на торги за 30 млрд руб. 159 га на ул. Вешних Вод на северо-востоке Москвы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на чиновника мэрии и двух девелоперов, видевших проект оферты. Около 40 га участка входит в природоохранную зону национального парка «Лосиный Остров». Балансодержателем участка и находящейся на нем недвижимости является еще одна структура Минобороны – АО «ГУОВ». Опрошенные изданием эксперты напоминают, что любую стройку там придется согласовывать с Минобороны, но окончательно вопрос будет зависеть от результатов межевания границ парка.

В «Гарнизоне» назвали нецелесообразным публичное обсуждение подробности своей коммерческой деятельности. Представитель компании сказал, что, если решение о продаже участка будет принято, торги объявит организующее процедуру агентство. По данным «Коммерсанта», оператором торгов может стать Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана, в открытых источниках газета не нашла информации о конкурсе, по итогам которого был определен этот оператор.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин, считает, что на этом участке можно построить 3,5–4,5 млн кв. м недвижимости, управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая – 3,9 млн кв. м. Чиновник мэрии сказал изданию, что власти планируют разместить на трети существующего участка на ул. Вешних Вод (примерно на 53 га) зону рекреации, аналогичную ВДНХ. «В мэрии считают, что архитектурная концепция не должна быть типовой, а развивать сам проект должен консорциум инвесторов», – добавил он. В Минприроды оперативно ответить на запрос издания не смогли.