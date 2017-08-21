Переговоры о достройке ЖК «Царицыно» ведут «Интеко» и «Роскап»

Структуры компании «Интеко» и банка «Российский капитал» заинтересованы в достройке проблемного жилого комплекса «Царицыно» в Москве. Передает «РИА Недвижимость» со ссылкой на Москомстройинвест.

Собеседник агентства сообщил, что на переговоры в ведомство приходили представители компаний «Стратегия» (входит в «Интеко») и «РК-строй» (входит в «Российский капитал»).

«Де-юре строительная компания "Стратегия", входящая в "Интеко", является подрядчиком ЖК "Царицыно". Мы, естественно, заинтересованы в завершении строительства объекта, так как несем затраты на содержание строительной площадки, где не ведутся работы, а также на аренду строительных кранов», – пояснил представитель «Интеко». Он уточнил, что по контракту застройщик расплачивается с СК «Стратегия» договорами долевого участия (ДДУ).

В «Роскапе» ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и одного из совладельцев группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича. Структура «Настюши» – ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» занимается строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2». Пинкевич подозревается в мошенничестве при реализации проекта.